Belen tinge i capelli di Santiago: insultata sui social, è polemica

Belen Rodriguez, amatissima showgirl argentina ormai da anni trapiantata in Italia, ha postato sui social uno scatto che ritrae il figlio Santiago fiero del suo nuovo taglio di capelli. Nella sezione commenti del profilo Instagram si è scatenata una polemica.

Belen Rodriguez e la foto del figlio Santiago: lo scatto

Era uno dei desideri espressi dal piccolo Santiago per questo Natale: tingersi una ciocca di capelli. Desiderio subito esaudito e mamma Belen posta uno scatto sul suo profilo Instagram che ritrae il nuovo taglio di capelli del figlio, ora in parte rosso.

Belen Rodriguez e la foto del figlio Santiago: gli attacchi

Nulla di strano sin qui, se non fosse che nella sezione commenti dello stesso post pubblicato da Belen, si sia scatenato un vero e proprio putiferio.

Davvero tantissimi utenti hanno attaccato la showgirl per aver semplicemente permesso a Santiago di tingersi i capelli: “Tingere i capelli a quell’età anche no… sembra calvo col riporto”, “Che tamarro”, “L’hai rovinato”, sono solo alcuni dei messaggi più spiacevoli che si possono leggere sotto la foto.

Belen Rodriguez e la foto del figlio Santiago: la risposta

La Rodriguez, appena partita per una vacanza, non ha ancora risposto a nessuno di questi commenti sprezzanti, ma al suo posto ci ha pensato Veronica, mamma di Belen e nonna di Santiago: “Tu hai rovinato il cervello! Questo va via con lo shampoo!”