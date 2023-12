Belen Rodriguez ha messo fine al botta e risposta social con Antonino Spinalbese annunciando che lo trascinerà in tribunale. La showgirl argentina ha parlato di minacce gravi e gli ha consigliato di scegliere un bravo avvocato.

Belen Rodriguez trascina in tribunale Antonino Spinalbese

Una lite social inaspettata, quella che si è consumata nel giorno di Santo Stefano tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Il motivo del contendere è la piccola Luna Marì, che ha trascorso il Natale con la showgirl argentina e il nuovo compagno Elio Lorenzoni. L’ex parrucchiere sostiene di non aver avuto modo di vedere la figlia e, tra le righe, ha accusato Belenita di non essere una buona madre. La Rodriguez ha messo fine al botta e risposta social annunciando che trascinerà in tribunale il padre della pargola.

L’annuncio di Belen: 2024 amaro per Antonino

Prima di partire per l’Argentina con Luna e Santiago, Belen ha scritto un post social di avvertimento a Spinalbese. Si legge:

“Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla, ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole, forse anche fin troppo, gli italiani mi conoscono da 15 anni e lo sanno, prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura, certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia. Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l’Argentina”.

Belen: il consiglio ad Antonino

Belen ha concluso il suo sfogo consigliando ad Antonino di trovarsi un buon avvocato. Si legge: