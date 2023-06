Belen via da Mediaset? Fabrizio Corona rompe il silenzio

Negli ultimi giorni si è sparsa la voce che Belen Rodriguez sia intenzionata a dire addio a Mediaset. Sulla questione è intervenuto Fabrizio Corona.

Belen via da Mediaset: le parole di Fabrizio Corona

Belen Rodriguez è rimasta in ottimi rapporti con il suo ex, Fabrizio Corona, che oggi considera un buon amico. Lo stesso ex Re dei paparazzi ha svelato alcuni dettagli sulle voci circolate negli ultimi giorni a proposito di un presunto addio della showgirl argentina ai programmi Mediaset, e ha detto: “Belen non è stata cacciata da Tu Si Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue”, e ancora:

“A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi”. Secondo i rumor in circolazione “l’altra persona” imposta a Le Iene sarebbe Veronica Gentili, volto di Controcorrente. Al momento sulla questione non vi sono conferme e Belen non ha confermato né smentito le voci in circolazione. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sul futuro lavorativo della showgirl e su quali saranno le sue prossime avventure in tv. Per adesso Belen ha preferito non sbilanciarsi in merito alla questione.