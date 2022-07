Belen via dai social? Le ipotesi: “Qualcosa non va con Antonino e Stefano”

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez potrebbe aver avuto dei problemi con Antonino Spinalbese e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez non appare sui social ormai da diversi giorni e, secondo alcuni ipotesi circolate in rete, potrebbe essere successo qualcosa tra lei, Antonino Spinalbese e il suo ex marito, Stefano De Martino, con cui la showgirl è di recente tornata insieme.

Belen Rodriguez scompare dai social

Cosa sta succedendo tra Belen, Stefano e Antonino? Da ormai diverse ore la showgirl non appare sui social e, secondo i rumor circolati in rete, potrebbe essere accaduto qualcosa tra lei, Antonino Spinalbese e l’ex marito Stefano De Martino. Tra la bella argentina e lo spezzino i rapporti non sono finiti nel migliore dei modi e i due avrebbero continuato a sentirsi solo per quanto riguarda la figlia Luna Marì.

Allo stesso tempo sembra che Belen non abbia accettato che Antonino fosse in lizza per partecipare al GF Vip 7 e per questo avrebbe deciso di sporgere una diffida.

Per quanto riguarda il suo ex marito, Stefano De Martino, la showgirl è recentemente tornata insieme a lui. I due sono stati avvistati mentre si baciavano sulle labbra e hanno trascorso anche alcuni weekend fuori porta insieme ai figli. In tanti sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare o se il silenzio prolungato della showgirl sui social possa avere a che fare proprio con un presunto addio da Stefano.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più.