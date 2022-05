Belgio, 324 casi di salmonella collegati alle uova Kinder della Ferrero

Sono stati registrati nuovi casi di salmonella collegati al consumo degli ovetti di cioccolato Kinder della Ferrero, prodotti in Belgio

A qualche settimana dai primi casi, si torna oggi a parlare di nuove contaminazioni negli ovetti Kinder della Ferrero.

Belgio, i casi di salmonella si registrano in tutto il mondo

Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Spagna, Svezia, Canada, Stati Uniti e soprattutto Regno Unito.

È questa la lunghissima lista di Paesi in cui sono stati registrati casi di salmonella ricollegabili al consumo delle uova Kinder della Ferrero prodotte ad Arles, in Belgio. Il primo caso è datato 7 gennaio, ma il problema non è evientemente ancora stato risolto. Ad oggi si contano quasi 400 infezioni, l’86% delle quali nei bambini di età inferiore ai dieci anni, i primi consumatori dei famosi ovetti Kinder.

Non si contano decessi, ma sono molte le ospedalizzazioni

A seguito delle infezioni, quattro bambini su dieci sono stati costretti ad un ricovero in ospedale, ma fortunatamente, nessuno di loro ha rischiato veramente la vita. Dagli studi è emerso che i due ceppi di salmonella sono multiresistenti e alcuni test indicano anche resistenza ad alcuni antibiotici.