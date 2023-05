Nella giornata di giovedì 4 maggio 2023, la polizia del Belgio ha arrestato sette persone sospettate di far parte di un gruppo terroristico vicino all’ISIS.

Belgio, arrestate 7 persone accusate di essere affiliate all’ISIS

Giovedì 4 maggio 2023 la polizia del Belgio ha arrestato sette persone sospettate di far parte di un gruppo terroristico vicino all’ISIS e di stare pianificando un attentato terroristico in Belgio. Eric Van Duyse, portavoce della procura che ha ordinato gli arresti, ha dichiarato che l’attentato avrebbe avuto come obiettivo “un’istituzione situata in Belgio“, ma i bersagli precisi non sono ancora stati identificati. Ha poi aggiunto che al momento dell’arresto le sette persone stavano “attivamente cercando di procurarsi armi“.

Le persone arrestate e le accuse

Le persone arrestate sono quasi tutte cecene, tre delle quali anche con cittadinanza belga. Gli arresti sono stati effettuati in varie città dell’ovest del Belgio, come Roeselare, Menin, Ostend, Wevelgem e Gent. Nell’operazione sono state anche perquisite nove abitazioni. La Procura dovrà valutare se ci sono prove sufficienti per incriminare i sette sospettati. Le accuse sarebbero tentato omicidio per terrorismo, partecipazione alle attività di un gruppo terroristico e preparazione di un attacco terroristico.