**Belgio: Calenda, 'cordoglio per vittime, insensato fanatismo religioso...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Seguo con sgomento le notizie che arrivano in questi minuti da Bruxelles. Esprimo il mio cordoglio per le vittime e la massima solidarietà alle famiglie colpite in nome di un insensato fanatismo religioso". Così Carlo Calenda, segretario di Azione...