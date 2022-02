Luca è stato ucciso a soli 22 anni, mentre cercava di difendere sua madre dal suo ex compagno. L'omicidio è avvenuto in Belgio dove i due vivevano.

Luca è stato ucciso a soli 22 anni mentre cercava di difendere sua madre dal suo ex compagno. L’omicidio è avvenuto in Belgio dove i due, che erano originari di Agrigento, vivevano.

Belgio, cerca di difendere la madre dall’ex compagno: Luca ucciso a 22 anni

Luca Pisciotto, tiktoker molto conosciuto sui social, con il nome di Luca Itvai, è stato ucciso con cinque coltellate, che lo hanno raggiunto al cuore, alla gola e al fegato. Luca aveva solo 22 anni ed è stato brutalmente ucciso da Pietro Randazzo, 35enne ex compagno della madre, che dopo l’omicidio è scappato, per poi costituirsi alla polizia dopo qualche ora. L’omicidio è avvenuto a Jupille, in Belgio, nella regione di Liegi, dove il 22enne, originario di Agrigento, viveeva insieme a sua madre.

Luca ucciso a 22 anni: “Era una persona buona”

Luca aveva 1,6 milioni di follower su TikTok ed era molto amato. La sua morte ha lasciato tutti sotto shock, non solo la comunità in cui viveva ma anche i tantissimi fan che aveva conquistato nel tempo. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio anche da Agrigento, dove è stato definito come un ragazzo disponibile e molto affidabile. “Era una persona buona, gentile e ambiziosa.

Voleva fare l’attore, lo sappiamo tutti” è stato scritto sui social.

La ricostruzione dell’omicidio

L’assassino di Luca si trova in carcere, dove è stato portato dopo l’interrogatorio. Secondo la prima ricostruzione, Pietro Randazzo, che aveva da poco terminato la relazione con la madre di Luca, Maddalena Sorce, di 44 anni, nella giornata di mercoledì 2 febbraio ha raggiunto il quartiere di Jupille, dove vivevano madre e figlio. L’uomo avrebbe chiesto alla donna l’ennesimo chiarimento, ma la discussione sarebbe poi degenerata.

Di fronte alle violenze dell’uomo, che ha cercato di strangolare la donna, Luca è subito intervenuto, ma è stato ucciso. L’intervento dei soccorsi purtroppo è stato inutile, perché il 22enne è morto dissanguato prima di arrivare in ospedale.