Milano, 26 nov. (askanews) – Il Belgio ha confermato il primo caso in Europa della nuova variante rilevata per la prima volta in Sudafrica. Il ministro della Salute belga Frank Vandenbroucke ha spiegato che si tratta di “una persona che arrivava dall’estero risultata positiva il 22 novembre che non era vaccinata e non era mai stata contagiata prima il caso è stato osservato e confermato”.