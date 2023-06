Shock in Belgio: finge di essere morto e poi si presenta in elicottero al suo funerale. La messinscena è stata organizzata da David Baerten.

La messinscena ha potuto avere luogo grazie alla complicità di moglie e figli che hanno provveduto a organizzare il funerale dell’uomo e hanno finto di essere strazianti dal dolore. Durante la cerimonia funebre, poi, il protagonista della bizzarra vicenda si è presentato alle esequie in elicottero, sconvolgendo le persone che si erano recate alla funzione per dargli l’estremo saluto.

Lo scherzo è stato organizzato da David Baerten, noto come Ragnar le Fou ossia Ragnar il matto, sui social in occasione della festa del papà in Belgio, che cadeva nella giornata di domenica 11 giugno. “Ho lavorato a questo progetto per un anno”, ha detto Baerten.

Per riuscire a ingannare tutti, l’uomo ha anche pubblicato un video di sua figlia in lacrime che implorava il padre di fare ritorno a casa.

Il motivo

“Con questo esperimento ho voluto dare alle persone una lezione di vita e mostrare che non è necessario aspettare che qualcuno muoia per andare a trovarlo”, ha dichiarato Baerten contattato dal sito belga Sudinfo. Ha, inoltre, definito il suo gesto “un esperimento sociale”.

“Guardo al lato positivo della cosa. Ho incontrato di nuovo molte persone. Spesso bisogna scioccare la gente per farle capire le cose”, ha aggiunto l’uomo originario di Liegi. Circa la metà dei suoi familiari non si sono presentati al finto funerale. Eppure, dopo aver scoperto la messinscena, molti di coloro che non erano presenti alla funzione hanno deciso di ricontattare il parente.

A chi gli ha chiesto perché abbia deciso di organizzare l’intero siparietto, Baerten ha risposto che si sentiva solo e lontano dalla sua famiglia.