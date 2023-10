Belgio: Macron parla con premier belga, 'vile attacco'

Parigi, 16 ott. (Adnkronos) - “Ho appena parlato con il primo ministro Alexander De Croo per esprimere la solidarietà dei francesi in questo momento terribile che sta attraversando Bruxelles. Pensiamo alle vittime di questo vile attacco, così come ai nostri amici belgi e svedesi ...

Parigi, 16 ott. (Adnkronos) – “Ho appena parlato con il primo ministro Alexander De Croo per esprimere la solidarietà dei francesi in questo momento terribile che sta attraversando Bruxelles. Pensiamo alle vittime di questo vile attacco, così come ai nostri amici belgi e svedesi di cui condividiamo lo shock" Lo ha dichiarato Emmanuel Macron in un messaggio pubblicato su X.