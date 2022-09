Belgio: nuovo pacchetto contro caro-energia, assegni a famiglie per gas e luce

Bruxelles, 16 set. – (Adnkronos/Dpa) – Il governo del Belgio ha approvato un pacchetto di aiuti per famiglie e imprese per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia. Lo ha annunciato oggi il primo ministro belga Alexander De Croo. Il nuovo pacchetto include contributi mensili a novembre e dicembre di 135 euro per il gas e 61 euro per l'elettricità per le famiglie.

Verrà inoltre erogato un contributo una tantum di 300 euro per il carburante per il riscaldamento e negli ultimi due mesi dell'anno le tasse su gas ed elettricità saranno ridotte al minimo.

Il pacchetto prevede sgravi anche alle imprese e ai lavoratori autonomi, ad esempio attraverso aiuti finanziari diretti e ritardando il pagamento di tasse e contributi previdenziali. Alcune misure saranno adeguate al reddito per fornire sostegno ai più bisognosi.