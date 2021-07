Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "Oltre al dolore per le vittime, la vicenda è drammatica per gestione territorio rimetere in piedi 'Italia Sicura' contro il dissesto idrogeologico, lo chiederemo al presidente Draghi. Io credo che questa vicenda avrà anche conseguenze politiche in Germania a due mesi dalle elezioni".

Così Matteo Renzi a Tg2 Post.