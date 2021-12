Le autorità hanno il sospetto che l'uomo abbia ricevuto dei compensi per presentarsi al posto di chi non voleva fare il vaccino, con documenti falsi.

Un uomo si è vaccinato 8 volte per vendere Green pass falsi ed è stato arrestato. Le autorità hanno il sospetto che l’uomo abbia ricevuto dei compensi per presentarsi al posto di chi non voleva fare il vaccino, con documenti falsi.

Belgio, vaccinato 8 volte per vendere green pass falsi: arrestato

Un uomo è stato arrestato mentre era pronto a ricevere la nona dose di vaccino anti-Covid in un centro vaccinale di Charleroi, a sud di Bruxelles. Aveva già effettuato otto dosi e si era sempre presentato con documenti di identità diversi, facendosi somministrare il farmaco a nome di altre persone.

Belgio, vaccinato 8 volte per vendere green pass falsi: riceveva compensi

Le autorità hanno il sospetto che l’uomo abbia ricevuto compensi in cambio delle dosi di vaccino, che effettuava lui al posto degli altri. Ad ogni appuntamento l’uomo, che al momento dell’arresto era in buona salute, forniva una carta d’identità diversa, che non era sua, per riuscire ad ottenere dei Green pass falsi per chi ne aveva fatto richiesta.

Belgio, vaccinato 8 volte per vendere green pass falsi: le indagini

Nella vicenda sono state identificate altre otto persone. L’operazione, condotta dalla Procura di Liegi, ha portato ad intercettare un totale di circa 2.000 Green pass falsi in circolazione. La modalità con cui l’uomo riusciva ad ottenerli era quella di sottoporsi alla somministrazione del vaccino presentando documenti falsi.