Belgio, vince 250mila euro al Gratta e Vinci, ma non li può riscuotere perché è un immigrato irregolare

Accade in Belgio. Un uomo di 28 anni di origini algerine non ha potuto riscuotere il premio di 250mila euro vinto al Gratta e Vinci.

Aveva vinto una somma da capogiro di ben 250mila euro giocando al Gratta e Vinci. Non era però riuscito ad entrare in possesso di tale vincita in quanto completamente privo di documenti. È successo in Belgio dove, circa un paio di settimane fa, un uomo di 28 anni immigrato irregolarmente ha tentato la fortuna in un supermercato di Zeebrugge, sulla costa fiamminga.

Belgio, immigrato di origini algerine vince al Gratta e Vinci

I problemi sono arrivati quando il 28enne aveva chiesto alla cassa del locale di poter riscattare il denaro. Trattandosi di somme grandi è stato tuttavia indirizzato verso la sede della lotteria nazionale belga. L’uomo essendo irregolare e per di più diretto nel Regno Unito si è trovato dunque in non poche difficoltà. Stando a ciò che viene previsto dalla lotteria belga è necessario essere in possesso di un conto corrente bancario affinché avvenga l’accredito.

C’è di più. Il 28enne che successivamente era fuggito, aveva lasciato il tagliando a tre uomini. Questi si erano recati qualche giorno dopo per prelevare la vincita al posto suo. I tre che nel frattempo avevano insospettito il personale, sono stati infine arrestati.

La risoluzione del problema

Il 28enne si è infine recato in commissariato accompagnato da un legale. Dopo aver spiegato tutto ciò che era successo e di come, grazie all’aiuto dei tre “malcapitati”, aveva cercato di entrare in possesso della cifra, aggirando in qualche modo il regolamento.

I tre sono stati rilasciati e la vicenda è stata chiarita, ma la somma di denaro rimane comunque bloccata. Ad ogni modo non tutto sarebbe ancora perduto. L’avvocato interpellato dall’agenzia France Press ha spiegato a tale proposito: “Stiamo cercando di far arrivare i suoi documenti dall’Algeria”. L’uomo a questo punto spera di poter finalmente godere della sua vincita, ma sarà necessario trovare una soluzione che metta un punto fine a questa “disavventura”.