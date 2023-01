Mosca, 15 gen. (Adnkronos) - E' di tre soldati russi morti e di altri 15 rimasti feriti il bilancio di un'esplosione di munizioni e di un successivo incendio in un ex centro culturale nell'insediamento di Tonenkoye, nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Lo ha reso ...

Mosca, 15 gen.

(Adnkronos) – E' di tre soldati russi morti e di altri 15 rimasti feriti il bilancio di un'esplosione di munizioni e di un successivo incendio in un ex centro culturale nell'insediamento di Tonenkoye, nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Lo ha reso noto la Tass, citando il servizio d'emergenza locale, secondo cui le munizioni sarebbero esplose perché "maneggiate in modo negligente".