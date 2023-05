Momenti di terrore in una scuola di Belgrado. Un ragazzino di 14 anni si è presentato armato e ha sparato in classe, causando morti e feriti tra studenti e insegnanti.

Belgrado, 14enne spara in classe: otto minori e una guardia giurata uccisi a scuola

Un 14enne si è presentato armato, sparando in classe e causando morti e feriti. La tragedia è avvenuta nella giornata di oggi, mercoledì 3 maggio, nella scuola Vladimir Ribnikar, nel quartiere Vracar. Il bilancio delle vittime è gravissimo anche se ancora provvisorio. Ci sono anche molti feriti gravi. La polizia ha confermato che otto minori sono stati uccisi, insieme ad una guardia giurata. La vittima adulta è stata identificata come Dragan Vlahović. A confermare la notizia è stato il Ministero dell’Interno serbo, che ha spiegato che l’autore della sparatoria è un 14enne, che è stato arrestato. “Tutte le pattuglie disponibili sono state inviate sul posto e hanno arrestato il minorenne, uno studente della settima classe” ha dichiarato il Ministero.

Il primo comunicato ufficiale parlava di due vittime, ma la polizia ha poi specificato che il bilancio è molto più grave. “Nella sparatoria avvenuta questa mattina presso la scuola elementare ‘Vladislav Ribnikar’ di Vračar, sono rimasti uccisi otto bambini e una guardia giurata, mentre sei bambini e un insegnante sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati nel Centro di emergenza e a Tiršova” si legge in un comunicato. Il 14enne sarebbe uno studente di questa scuola, arrestato in cortile dalle forze dell’ordine.

Tre feriti sarebbero in terapia intensiva, una ragazza in sala operatoria, con i medici che stanno lottando per salvarla. Secondo la prima ricostruzione, il 14enne si è presentato armato a scuola con la pistola del padre. Ha aperto il fuoco contro il custode e contro l’insegnante di storia, poi sugli studenti. Il movente non èa ancora chiaro. Secondo i media, il killer è Kosta K, studente della seconda media della scuola. I testimoni hanno dichiarato che non sembrava un ragazzo problematico, aveva ottimi voti e proviene da una famiglia agiata.

La sparatoria è avvenuta nell’atrio della scuola e in una delle aule. Il ragazzino era in possesso di cinque caricatori. “All’inizio ho pensato che si fosse sentito qualcuno. Tutti hanno iniziato a urlare, c’è stato il panico generale, tutti hanno iniziato a correre, quando sono uscito l’ho visto, puntava la pistola contro tutti noi” ha raccontato uno studente. “Ho visto i bambini correre fuori dalla scuola, urlando. I genitori sono venuti, erano in preda al panico” ha raccontato un altro studente. Il genitore di un ragazzo che è riuscito a scappare ha raccontato che il 14enne ha sparato all’insegnante e poi ha iniziato a puntare a caso.