Belize, il principe William e la moglie Kate esplorano la barriera corallina

Le foto dei fondali marini scattate da William e Kate in Belize sono spettacolari.

Il tour nei Caraibi di William e Kate, duca e duchessa di Cambridge, sta continuando. La tappa in Belize è stata per ora quella più emozionante. Le foto e i video sono stati diffusi dalla coppia reale su Twitter.

William e Kate vanno alla scoperta della barriera corallina in Belize

Il web è letteralmente impazzito per le immagini postate da William e Kate. Le riprese fatte sott’acqua in Belize sono mozzafiato. La coppia ha deciso di visitare la seconda barriera corallina più grande al mondo immergendosi nelle sue acque. In alcune foto si vedono chiaramente degli squali nuotare accanto alla coppia reale. I due non si sono spaventati ed hanno continuato ad esplorare i fondali marini. Il commento del Duca e della Duchessa di Cambridge è stato: “Gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti, il governo del Belize e le comunità di tutto il paese meritano un enorme riconoscimento per i loro sforzi per ripristinare questo incredibile ambiente marino con l’impegno di proteggerne il 30% entro il 2030“.

Il principe William e il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente

Il principe William è da sempre sensibile alle tematiche ambientali, tanto da intervenire anche alla conferenza Onu sul clima CoP26 che si è tenuta a Glasgow nel novembre del 2021. In uno dei video postati su Twitter, si possono ascoltare le parole del principe che dice: “È davvero fantastico vedere l’ambiente sottomarino qui in Belize ed è meraviglioso il lavoro che hanno svolto per proteggere l’equilibrio biomarino.

Dovremmo sostenerli e valorizzare i loro sforzi per proteggere sia l’ambiente marino che quello terrestre”.