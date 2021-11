Bella Hadid in lacrime: “Soffro di depressione, i social non sono la vita vera”

Attraverso i social Bella Hadid ha confessato in lacrime di soffrire di depressione e disturbi d'ansia.

Attravereso i socail Bella Hadid, supermodella di fama internazionale e sorella di Gigi Hadid, ha rivelato di combattere da tempo contro ansia e depressione.

Bella Hadid: la depressione

Con una serie di foto via social Bella Hadid ha per la prima volta confessato a cuore aperto di soffrire di depressione e disturbi d’ansia.

La supermodella si è mostrata mentre era in lacrime o, addirittura, attaccata ad una flebo, e ha spiegato ai suoi fan il suo percorso con la malattia:

“A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non sei solo. Quindi vi dico: non siete soli. Voglio che sappiate che la malattia mentale o gli squilibri fisici non sono lineari ed è quasi come essere sulle montagne russe… con i loro alti e bassi.

Ma c’è sempre la luce alla fine del tunnel e le montagne russe si fermano sempre ad un certo punto. C’è sempre spazio per ricominciare, ma per me è sempre stato bello sapere che anche se sono passati pochi giorni, settimane o mesi, migliora, in qualche modo, anche per un momento”, ha dichiarato la supermodella, e ancora:

“Mi ci è voluto molto tempo per capirlo nella mia mente, ma ho avuto abbastanza momenti no per riuscire a comprendere che se lavori abbastanza duramente su te stesso, trascorrendo del tempo da solo per capire i tuoi traumi, i fattori scatenanti, le gioie e la routine, imparerai a gestire il dolore.

Che è tutto ciò che puoi chiedere a te stesso. Grazie per avermi visto e grazie per avermi ascoltato. Vi voglio bene”.

Bella Hadid: la solidarietà social

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno offerto alla modella la loro solidarietà via social e in molti l’hanno ringraziata per aver condiviso pubblicamente il suo percorso con la malattia. Finora Bella Hadid aveva preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione e non aveva mai parlato pubblicamente di essere affetta da questi disturbi dell’umore.

Bella Hadid: la sorella Gigi

Anche per la sorella Gigi Hadid il periodo non è dei migliori: nei giorni scorsi la modella ha fatto emettere un ordine restrittivo nei confronti del suo ex compagno, Zayn Malik, padre della sua prima figlia. A quanto pare il cantante avrebbe maltratto lei e sua madre, e per questo la top model ha deciso di troncare il rapporto e denunciare quanto accaduto alla polizia.