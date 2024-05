Bellanova (IV): Europa deve riscrivere la sua politica agricola

Roma, 28 mag. (askanews) – “Mi candido perché l’Italia deve recuperare la presenza del Mezzogiorno nelle istituzioni europee, anche per rappresentare gli interessi dei tanti ragazzi e ragazze del Sud che vanno via per studiare o lavorare ma poi devono essere messi nelle condizioni ideali per poter tornare quando desiderano. E questo presuppone anche un ragionamento sul salario minimo: 9 euro lordi non rendono giustizia ai sacrifici fatti dai giovani e dalle loro famiglie per studiare e formarsi. Dobbiamo rilanciare sviluppo e innovazione per alzare i salari”, lo ha detto Teresa Bellanova, candidata alle Europee con Stati Uniti d’Europa, intervenendo a “The Watcher Poll Eu”, il format di The Watcher Post. “Mi sono battuta affinché nel Pnrr ci fossero le risorse per gli accordi di filiera, perché sono fondamentali per sviluppare il nostro sistema agroalimentare e tutelare le nostre produzioni. Penso che l’Europa debba riscrivere la sua politica agraria per i prossimi anni. Noi dobbiamo produrre cibo di qualità a prezzi accessibili. E per farlo dobbiamo anche utilizzare le risorse per l’agricoltura per la cura del territorio”, ha concluso.