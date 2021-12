Bellanova: "Trasporto pubblico locale determinante per migliorare qualità della vita dei cittadini"

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – ''La centralità del trasporto pubblico locale deve garantire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Questo è uno strumento in grado di riqualificazione urbana delle nostre città. Il Pnrr non lascia dubbi su questo per migliorare la mobilità urbana.

Abbiamo bisogno di città liberate dal traffico privato. Il Tpl deve garantire attraverso la digitalizzazione le diverse modalità sostenibilità urbana. C'è la necessità e l'urgenza di strategie integrate nelle grandi città''. Lo sottolinea il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'