Bellessa (Bitron): "Industria italiana auto sta tornando grande"

Roma, 27 feb. (askanews) – “Il tempo glorioso dell’industria automobilistica italiana sta tornando, ma focalizzato sulle nuove frontiere del settore”, a dichiararlo è il CEO di Bitron Roberto Bellessa, una realtà che da 10 anni è impegnata al servizio della mobilità elettrica e che può contare su 16 stabilimenti nel mondo. A fare luce su questa eccellenza del made in Italy è il video reportage “Run Electric – Viaggio nella filiera della mobilità elettrica”, realizzato da The Watcher Post, di cui è stato pubblicato il primo episodio. Nei prossimi sette episodi sarà, di volta in volta, raccontata una nuova azienda tra quelle che stanno contribuendo allo sviluppo mondiale dell’industria italiana dell’auto. L’episodio integrale disponibile sul sito di The Watcher Post.