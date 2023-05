"Belli ciao": la replica di Luciana Littizzetto a Salvini

Luciana Littizzetto ha replicato al commento fatto da Matteo Salvini (“Belli ciao”) in merito al suo addio alla Rai insieme a Fabio Fazio.

Luciana Littizzetto replica a Salvini

Luciana Littizzetto ha deciso di dire addio alla Rai e a Che Tempo Che Fa insieme al conduttore Fabio Fazio. La notizia che ha stupito tutti (ma che già circolava da un po’) è stata annunciata domenica scorsa, e Matteo Salvini l’ha condivisa via social commentando “Belli ciao”. Luciana Littizzetto ha replicato alle parole del leader della Lega affermando:

“Pensa te: ‘Belli ciao’ da un vicepresidente del consiglio. […] Quando uno non ride a una battuta si prova una certa inquietudine. Succede anche a Che Tempo. […] Se in prima fila a non ridere può esserci Matteo Salvini? Ma va’, a Che Tempo Salvini non viene, la busta gliel’hanno consegnata tante volte ma non viene”.

Al momento non è dato sapere con chi prenderà il posto di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio la domenica sera su Rai3 ma, secondo le voci in circolazione, potrebbe essere Alessandro Cattelan a farlo. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli in merito alla questione.