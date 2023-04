Belluno, fiamme seguite da esplosione in un'abitazione: ferito vigile del fuoco

Fiamme in un’abitazione a Belluno. Un incendio seguito da un’esplosione ha gravemente danneggiato uno stabile nel capoluogo veneto. Durante i soccorsi, un pompiere è rimasto leggermente ferito. Si indaga sulle cause del rogo.

Evacuati quattro appartamenti

Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto 15 operatori dei Vigili del Fuoco insieme ai volontari di Longarone e muniti di 2 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala, il carro aria. Durante l’intervento – precisamente al momento dell’esplosione che è seguita all’incendio – un pompiere è rimasto ferito. Evacuate dagli appartamenti interessati dall’incendio 15 persone, sono iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme ai piani superiori dell’appartamento. Lo stabile, di tre piani compreso il tetto, ha riportato gravi danni strutturali. In corso da parte dei vigili del fuoco i controlli per stabilire le cause dell’incendio e della successiva esplosione. Al momento non ci sono indiscrezioni a riguardo.

Il pompiere ferito

Per l’operatore dei Vigili del Fuoco non si tratta di niente di grave e le ferite riportate durante l’esplosione risultano essere di lieve entità. A scopo cautelativo, il pompiere è stato ugualmente portato in pronto soccorso per gli accertamenti di routine ed è stato dimesso non appena avuta conferma del suo stato di salute. Non sono stati registrati altri feriti.