Belluno, lite al bar per un apprezzamento ad una ragazza: 53enne invalido ucciso con una coltellata

Antonio Costa, 53enne invalido, è stato ucciso con una coltellata al petto, ad Alano di Piave, in provincia di Belluno, dopo una lite per un apprezzamento ad una ragazza. L’omicidio è avvenuto nei pressi del Kangur Bar, locale vicino alla stazione, punto di ritrovo per molti appassionati di musica latino-americana. La polizia è sulle tracce del killer, che sembra provenire da un paese del Centroamerica. Andrea Costa, originario del Trevigiano, sarebbe arrivato nel locale con il monopattino. Forse qualche bicchiere di troppo, qualche avance, uno spintone, toni concitati e poi la rissa. I gestori hanno cercato di placare gli animi, facendo uscire i più aggressivi. Dopo quel momento il corpo sanguinante della vittima è stato ritrovato a terra, fuori dal bar.

Il killer si è allontanato

Costa sarebbe stato “giustiziato” con un’unica coltellata al petto. I soccorsi purtroppo sono stati inutili. Il suo assassino si è allontanato sui binari, portando via anche l’arma del delitto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Feltre, della Stazione di Quero e del Reparto Operativo di Belluno, ma anche i vigili del fuoco del Basso Feltrino. All’interno del locale erano presenti quattro telecamere, e due erano fuori dalla stazione. Sicuramente i filmati faranno maggiore chiarezza. Gli inquirenti hanno sentito molte persone, fino ad arrivare ad una persona proveniente da un paese del Centroamerica.