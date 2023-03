Belluno, trovato un assegno smarrito da oltre 64mila euro

La donna ha fermato una volante della Polizia per restituire il documento al legittimo proprietario.

Una donna ha trovato per terra un assegno smarrito da oltre 64mila euro e ha fermato una volante della Polizia, in servizio per un controllo del territorio, affinché lo restituisse al legittimo proprietario.

L’assegno smarrito era davanti al supermercato in piazza dei Martiri

L’assegno è stato trovato a Belluno, in piazza dei Martiri. La protagonista dell’episodio è una donna del luogo che ha trovato il documento davanti a un supermercato dove aveva appena fatto la spesa.

Gli agenti della Polizia hanno immediatamente effettuato i dovuti accertamenti e in breve tempo hanno individuato il legittimo proprietario dell’assegno, che ha poi raccontato agli stessi poliziotti che con quella somma aveva deciso di estinguere il mutuo contratto in banca.

“Una persona con uno spiccato senso civico”

“Una notizia positiva, finalmente. Una persona che ha uno spiccato senso civico, di rispetto dell’altro. Sicuramente una storia bellissima, da tenere come esempio per tutti quanti. Per noi Città di Belluno è un orgoglio, perché questa cittadina è proprio di Belluno”, ha commentato il sindaco, Oscar De Pellegrin.

