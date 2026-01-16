Beltrame nuovo ambasciatore in Russia, presenta credenziali a Putin

Milano, 16 gen. (askanews) – Il Cremlino ha diffuso le immagini della presentazione delle credenziali dei nuovi ambasciatori presso la Federazione russa, nella Sala di Alessandro del Gran Palazzo del Cremlino, alla presenza del presidente russo Vladimir Putin. Tra loro c’era anche l’italiano Stefano Beltrame, come documentato in queste sequenze.

Beltrame è nato a Verona l’8 dicembre 1960.

Entrato in carriera diplomatica nel 1991, dal 2018 presta servizio presso il Ministero dell’Interno quale Consigliere Diplomatico del Ministro. Nel 2019 torna al Ministero degli Esteri come Capo dell’Unità per la Formazione della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione. Nel 2021 è Ambasciatore d’Italia a Vienna. Dal 2022 presta servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze quale Consigliere Diplomatico del Ministro. Dal 6 gennaio 2026, l’Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa è lui e succede a Cecilia Piccioni, prima donna a ricoprire tale ruolo e ora Vice Segretaria Generale e Direttrice Generale per gli Affari Politici e la Sicurezza Internazionale alla Farnesina.