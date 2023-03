Belve, Claudia Pandolfi: "Ho avuto una fidanzata, era il mio faro"

Ospite di Belve, Claudia Pandolfi ha risposto a tutte le domande di Francesca Fagnani. L’attrice ha addirittura confessato di essere stata con una donna.

Claudia Pandolfi, ospite della puntata di Belve in onda il 21 marzo, si è raccontata a ruota libera a Francesca Fagnani. L’attrice ha addirittura confessato che, pur essendo eterosessuale, ha vissuto una forte passione con una donna. Ha dichiarato:

“Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema di nessun tipo, vissi questa storia bellissima”.