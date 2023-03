Belve, Concita De Gregorio sulla malattia: "Porto una parrucca. Mi sono operata ad agosto"

Anche la giornalista e conduttrice Concita De Gregorio ha scelto di raccontarsi a Belve. Nel corso della puntata andata in onda su Rai 2, la giornalista ha parlato di sè a tutto tondo, a cominciare dalla malattia con la quale si è ritrovata a fare i conti.

Sul marito Alessandro Cecioni ha invece dichiarato: “Sono trent’anni che siamo insieme, ci vogliamo molto bene. In trent’anni le cose cambiano e tante cose succedono, ma io non posso governare il desiderio e il pensiero dell’altro”, ha spiegato.

Belve, Concita De Gregorio si racconta in studio: “Porto una parrucca”

In merito alla malattia dalla quale è stata colpita ha affermato di portare in testa una parrucca: “Mi sono operata ad agosto, ora faccio terapia tutti i giorni”, quindi ha aggiunto: “Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni? Sono stata sul punto di chiamare il direttore, io preferirei avere i miei capelli ma adesso porto una parrucca”.

“Sto ancora finendo di pagare i debiti”

Concita De Gregorio ha anche ripercorso gli anni durante i quali scriveva per la testata “L’Unità”, quindi ha puntato l’attenzione sui debiti che si è ritrovata a pagare per via di alcuni articoli da lei pubblicati: “Ho pagato moltissimo, sto ancora finendo di saldare i debiti, complessivamente sono più di due milioni di euro”.