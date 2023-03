Belve, Gabriel Garko e il retroscena su Tinto Brass: "Quella volta mi lasciò interdetto"

Tra gli ospiti che si sono raccontati nella puntata di Belve andata in onda su Rai 2 nella serata di martedì 14 marzo, c’è anche Gabriel Garko. L’attore che negli scorsi mesi è stato uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, ha scelto di parlare di sé a tutto tondo nello studio di Francesca Fagnani. Molti i retroscena che ha svelato a cominciare da un provino molto singolare con il regista Tinto Brass.

Belve, Gabriel Garko si racconta a tutto tondo: “Quella volta con Tinto Brass…”

Proprio a proposito del maestro del cinema a luci rosse italiano, Gabriel Garko ha confessato: “Una volta è successo che ero nudo, ma avevo il coprisesso che è una specie di calza. C’era questa scena in cui io ero a pancia in su e c’era questa ragazza che doveva simulare un atto orale. Il problema è stato che quando Tinto ha dato il via all’azione, lei mi girava attorno, però, gira e rigira ad un certo punto la reazione c’è stata [….] Tinto disse: “Stop, portate lo spruzzino” […] Ed è arrivata una con l’acqua fredda mentre io ero in imbarazzo totale”.

Sul coming out: “Non ha mai influito sul lavoro”

L’attore ha poi ripercorso il momento in cui ha scelto di rivelare la sua omosessualità e di fare dunque coming out: “Inizialmente l’ho fatto e basta, credevo avrebbe influito, ma in realtà ho scoperto un pubblico che mi ha appoggiato moltissimo e sul lavoro non ha pesato. Farlo prima stato diverso, secondo me il coming out non andrebbe proprio fatto, ma in questo senso l’ho fatto quando me la sentivo”.

Infine ha Garko ha anche dichiarato che ad un certo punto era arrivato ad un passo dal compiere il gesto estremo: “C’è stata una volta in cui ho pensato di farla finita, ho avuto dei pensieri perché non mi andava più di andare avanti, ma non avrei mai il coraggio di farlo. Anche nel brutto voglio sempre sapere come va a finire”.