Ben Affleck, il ritorno di fiamma con JLo: “Fortunato per questa seconda possibilità”

Ben Affleck ha rotto il silenzio in merito al suo clamoroso e inaspettato ritorno di fiamma con Jennifer Lopez.

Ben Affleck ha rotto il silenzio sul suo ritorno di fiamma insieme a Jennifer Lopez, con cui era stato insieme dal 2002 al 2004.

Ben Affleck: il ritorno di fiamma

Dopo il loro clamoroso ritorno di fiamma Ben Affleck e Jennifer Lopez – praticamente inseparabili in tutte gli eventi mondani e gli impegni pubblici – non hanno praticamente mai parlato della loro ritrovata serenità.

Per la prima volta è stata l’attore a rompere il silenzio in merito e a spiegare quando sia felice di questa seconda possibilità che la vita è parsa concedergli, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo: “Sono molto fortunato nella mia vita in quanto ho beneficiato delle seconde possibilità e sono consapevole che le altre persone non hanno nemmeno le prime. Ho avuto una seconda possibilità nella mia carriera, ho avuto una seconda possibilità come essere umano”, ha dichiarato, e ancora: “Posso solo dire che mi sento benissimo ed è una bella storia, una grande storia, forse un giorno la racconterò, scriverò tutto”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez: la prima storia d’amore

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati insieme la prima volta dal 2002 al 2004 e si separarano – per cause mai precisate – poco prima del loro attesissimo matrimonio. In seguito l’attore si è legato all’attrice Jennifer Garner, con cui ha avuto i suoi tre figli, mentre Jennifer Lopez si è sposata con Marc Anthony, con cui ha avuto i due figli gemelli, Emme e Max. Ben Affleck in passato non ha fatto segreto di aver combattuto a lungo contro la depressione e problemi di alcolismo.

“Prendo antidepressivi. Mi aiutano molto, ne ho cambiati molti, ci ho provato e riprovato“, ha confessato, e ancora: “Ho rimpianti. Ho fatto molti errori, alcuni grandi, altri piccoli. Vorrei poter tornare indietro nel tempo e cambiare tutto, ma non posso“.

Ben Affleck: JLo e la vita privata

Poco prima di uscire allo scoperto con Ben Affleck Jennifer Lopez era stata a lungo legata ad Alexander Rodriguez, con cui sembrava intenzionata a convolare a nozze.

La rottura tra i due è avvenuta come un fulmine a ciel sereno e poco tempo dopo la cantante ha ufficializzato il suo ritorno di fiamma con Affleck, con cui oggi sembra aver trovato la felicità.