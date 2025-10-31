Ben Gvir tra i detenuti di Hamas legati: ci vuole la pena di morte

Milano, 31 ott. (askanews) – In un video condiviso sul suo canale Telegram personale, il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, esponente dell’estrema destra, Itamar Ben Gvir, viene ripreso mentre visita una prigione in cui sono detenuti palestinesi che, secondo Israele, hanno partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Ben Gvir indica i prigionieri sdraiati a faccia in giù sul pavimento con le mani legate dietro la schiena e dice: “Guardateli oggi.

Ricevono le condizioni minime. Ma c’è ancora qualcosa che deve essere fatto: la pena di morte per i terroristi”.