Ben Mahmoude, chi è la tiktoker che ha fatto un video da un barcone di migranti

Ben Mahmoude è una tiktoker che ha fatto un video da un barcone di migranti. La giovane tunisina è stata accusata e ha scatenato la polemica.

Ben Mahmoude è una tiktoker che ha fatto un video da un barcone di migranti. La giovane tunisina è stata accusata e ha scatenato la polemica.

Ben Mahmoude e il video da un barcone di migranti

Una coppia di influencer tunisini ha scatenato un’accesa polemica per aver condiviso su TikTok un video di loro due che si dirigono in Italia su un barcone pieno di migranti. In seguito hanno postato immagini di loro a Parigi, ben vestiti e in Bmw. Chaima Ben Mahmoude, di 21 anni, ha caricato un filmato in cui mostra la traversata dalla Tunisia all’Italia, insieme al fidanzato e ad altre persone, come se fosseu na cosa divertente.

Ad un certo punto si sono anche messi a ballare.

Chi è Ben Mahmoude

Ben Mahmoud ha quasi 140mila follower su TikTok. Ha spiegato di essere stata “costretta” a fare il viaggio di 188 chilometri perché guadagnava solo un centinaio di euro al mese. “Non ho trovato nulla di meglio per me nel Paese” ha dichiara all’Associated Press. “Ho un diploma da parrucchiera e non ho potuto trovare lavoro in questo campo” ha aggiunto, spiegando che un amico le ha trovato un posto sul barcone insieme ad altre 23 persone, per 1.200 euro.

La giovane ha raccontato che il viaggio è stato spaventoso. “La paura era tantissima, il mare era davvero agitato e c’erano molte onde alte, in barca abbiamo detto una preghiera e ci siamo preparati alla morte. Quando ci hanno detto che eravamo arrivati in acque italiane, non potevamo crederci” ha aggiunto.

Le immagini condivise

Dopo essere sbarcati a Lampedusa, i due hanno pubblicato selfie davanti a monumenti, mentre viaggiavano per l’Europa in Bmw.

La coppia è stata accusata di “aver reso glamour” un viaggio che uccide migliaia di persone ogni anno e di aver dato una versione surreale della vita in Europa ai migranti disperati. Dal 2014 ad oggi sono almeno 17mila le persone morte o scomparse in questi viaggi. Nel 2021 le autorità tunisine hanno arrestato più di 23mila persone che cercavano di lasciare il paese.