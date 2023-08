Benedetta Cristofani, 13enne è stata ritrovata a Roma

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - E' stata ritrovata a Roma, in buone condizioni, Benedetta Cristofani, la tredicenne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso. "Sì - conferma all'Adnkronos il papà Roberto - Questa volta, per fortuna, è vero. Mia figlia è stata...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – E' stata ritrovata a Roma, in buone condizioni, Benedetta Cristofani, la tredicenne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso. "Sì – conferma all'Adnkronos il papà Roberto – Questa volta, per fortuna, è vero. Mia figlia è stata ritrovata e portata alla stazione dei carabinieri della Cecchignola". La ragazza era scomparsa venerdì scorso, 4 agosto, dal centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia.

A quanto apprende l'Adnkronos, si è consegnata spontaneamente ai militari. Gli investigatori stanno in queste ore cercando di scoprire i motivi che avrebbero indotto la ragazzina ad allontanarsi dalla struttura di Tarquinia. Secondo indiscrezioni non confermate, avrebbe trascorso questi giorni in casa di amici a Roma in zona Laurentino 38. Nella struttura dei carabinieri sono nel frattempo arrivati anche gli agenti della squadra mobile di Viterbo che hanno condotto le indagini sulla scomparsa della ragazza.

La Polizia Postale si è occupata dello sblocco del cellulare della ragazza e, grazie al controllo dei social, sono riusciti a ricostruire gli spostamenti della giovane nei giorni precedenti il suo ritrovamento, che sono avvenuti principalmente in zona sud-ovest di Roma. Sono riusciti a trovare anche le persone che l'hanno aiutata e la casa, dove veniva ospitata. E' stato allora che la ragazza ha deciso di terminare la sua 'fuga'.