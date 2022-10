Benedetta D’Anna (Benny Green): ribellarsi a vessazioni

Roma, 10 ott. (askanews) – Benedetta D’Anna, in arte Benny Green, è l’ex bancaria che ha deciso di cambiare radicalmente stile di vita, diventando un’attrice hard. L’artista piemontese, che ha dovuto lottare contro il pregiudizio a causa del suo mestiere inusuale, ha voluto scendere in campo per difendere il diritto alla libertà personale, per proteggere i suoi figli e insegnare loro a non aver mai paura di assecondare le proprie inclinazioni purché queste non ledano il vivere civile, per dare voce a tutte quelle donne che, purtroppo, subiscono vessazioni e prevaricazioni, sul lavoro e privatamente, senza riuscire a ribellarsi.