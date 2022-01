Benedetta Parodi e la dieta dei 50 anni: benefici e consigli

La dieta che segue Benedetta Parodi aiuta a mantenersi in forma senza particolari rinunce o sacrifici, ma cercando di compensare i vari alimenti.

Per chi lavora in cucina, impegnata tra fornelli e manicaretti, mantenere la forma fisica non è affatto facile e Benedetta Parodi lo sa molto bene. La presentatrice esperta in cucina, riesce, comunque a mantenere il suo fisico snello grazie a una dieta che segue e che le permette di sfoggiare una discreta forma a quasi 50 anni. Vediamo quale è la sua dieta e i benefici.

Benedetta Parodi dieta

Tra pochi mesi, Benedetta Parodi, conduttrice e food blogger, ma anche moglie e mamma, compirà 50 anni e, nonostante il passare del tempo, riesce comunque a sfoggiare un bel corpo. La cucina è il suo lavoro e la sua passione, ma lei riesce a bilanciare molto bene il tutto senza strafare o eccessi in modo da mantenere una discreta forma fisica.

Per mantenere la sua forma fisica smagliante, la Parodi confessa di non andare incontro a particolari rinunce o sacrifici, ma calibra molto bene il cibo e le calorie che assume giornalmente. Afferma di mangiare un po’ di tutto, quindi senza privarsi di nulla, ma con moderazione e dosando le varie porzioni.

Non ha mai seguito diete drastiche e anche quando si sente particolarmente appesantita, magari durante il periodo natalizio, in cui si tende a esagerare, cerca di compensare con ricette leggere, ma comunque gustose e appetitose al tempo stesso. Non rinuncia alla frutta, la verdura e i formaggi magri e consuma pochissima carne, carboidrati e pesce.

Per compensare la pesantezza e il gonfiore prepara un piatto unico a base di pasta con verdure che Benedetta Parodi cucina in modo diverso, quindi gratinate oppure lessate. Oltre all’alimentazione, cura anche l’attività fisica con camminate e passeggiate all’aria aperta.

Benedetta Parodi dieta dei 50 anni: benefici

Seguire la dieta di Benedetta Parodi significa rimanere in forma nel modo giusto senza fare troppe rinunce o sacrifici, ma cercando comunque di mantenere il proprio fisico snello, proprio come lei. Per rimediare agli eccessi ed evitare di ingrassare, segue una dieta che le permette di rimanere in forma e perdere peso.

Un regime come quello della Parodi permette di compensare e di non rinunciare a nulla. Quando si rende conto di essere particolarmente appesantita, decide di mangiare pochissimo per due giorni per poi mangiare qualsiasi cosa nei giorni a seguire. In questo modo, rimane in forma e non ingrassa nemmeno di un etto.

Una dieta molto particolare, ma nella quale compensa gli eccessi e stravizi con qualcosa di non troppo ricco di grassi, ma di leggero in modo da saziarsi correttamente e rimanendo in salute. I due giorni di alimentazione particolarmente ristretta e ipocalorica sono efficaci, non solo per il mantenimento della forma fisica, ma anche perché stimolano il sistema immunitario.

La dieta di Benedetta Parodi aiuta, non solo a mantenersi in forma, ma anche a far lavorare il metabolismo in modo ottimale e il cervello in maniera efficiente. Migliora l’umore con notevoli impatti e benefici su tutto l’organismo. Un regime che non annoia in quanto si possono variare gli alimenti, a patto che non siano troppo grassi o calorici.

Benedetta Parodi dieta 50 anni: integratore

