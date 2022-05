Benedetta Parodi in bikini: la foto fa il pieno di like

Benedetta Parodi ha fatto il pieno di like tra i fan con alcuni dei suoi scatti in bikini.

Benedetta Parodi si sta godendo una meritata vacanza ad Alassio con le sue figlie e sui social ha fatto il pieno di like con alcuni dei suoi scatti in bikini.

Benedetta Parodi in bikini

Benedetta Parodi è più felice che mai insieme alle sue due figlie, Matilde ed Eleonora, con cui è partita per una breve vacanza ad Alassio.

Sui social la conduttrice ha condiviso alcuni scatti in cui è ritratta con un bikini monospalla e ha fatto il pieno di like tra i fan grazie al suo fisico tonico e asciutto. “Si vede che sono felice?”, ha scritto lei nella didascalia a uno scatto.

La conduttrice è partita con le figlie per una vacanza “tra donne”, mentre suo marito Fabio Caressa è rimasto con il suo figlio più piccolo, Diego, che il 21 luglio compirà 13 anni.

L’amore per il marito

La conduttrice ha parlato pubblicamente del suo amore per il marito e della loro prima uscita insieme, e ha confessato: “Ci completiamo come equilibrio ma anche dal punto di vista personale, fin da subito ci siamo instradati”. In merito al loro primo appuntamento invece ha confessato: “Purtroppo si incendiò la padella e il sistema iniziò a squillare. Una serata drammatica. Pensavo che non si sarebbe concluso nulla”.

I due sono sempre stati piuttosto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, ma il pubblico e i fan di Benedetta Parodi sono curiosi di saperne sempre di più sulla quotidianità della conduttrice e sulla sua splendida famiglia.