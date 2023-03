Loretta Goggi è tornata dopo tanti anni con un programma tutto suo e lo ha fatto in grande stile. La cantante che sta vivendo una seconda giovinezza grazie a programmi come “Tale e Quale Show”, nel quale ricopre il ruolo di giudice ha debuttato nella serata di venerdì 10 marzo con la prima puntata di Benedetta Primavera. Eppure c’è stato momento dello show che non è sfuggito all’occhio più allenato. Una battuta pronunciata dal duo Luca e Paolo ha lasciato di “stucco” la conduttrice.

Benedetta Primavera, battuta di Luca e Paolo lascia “di stucco” Loretta Goggi

Tutto è successo quando il duo ha fatto l’ingresso in studio. Con Loretta Goggi hanno avuto modo di ricordare i volti dello spettacolo che hanno fatto grande la storia della televisione: “Cosa hanno in comune questi grandi del piccolo schermo? Sono tutti…”, ha chiesto Luca Bizzarri. Paolo ha immediatamente risposto: “Morti!”. Loretta Goggi, rimasta in qualche modo “senza parole” ha dichiarato: “Non cominciamo così però eh!”.

La “frecciata” di Heather Parisi a Lorella Cuccarini

Durante la trasmissione gli spettatori hanno assistito ad una Reunion tra Heather Parisi e la stessa Loretta Goggi. Le due, ad un certo punto, hanno letto alcune lettere scritte dai fan ed è stato in quel momento che Heather ha preso in mano una lettera “fake” dai toni un po’ critici “La vostra trasmissione è strepitosa, peccato che nel programma ci siano anche quelle due, quando appaiono loro il programma si ammoscia e la notte non vola. Firmato Lorella C. da Roma”.