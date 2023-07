Nuovo debutto televisivo per Benedetta Rossi. La food blogger marchigiana diventa conduttrice del programma Ricette d’Italia – Il gusto della sfida, format che andrà in onda su Real Time a partire dal prossimo settembre.

Benedetta Rossi diventa conduttrice di Ricette d’Italia

Come anticipato da Davide Maggio, Benedetta Rossi diventa conduttrice di Ricette d’Italia – Il gusto della sfida. Il format debutterà a settembre su Real Time e vedrà la cuoca marchigiana affiancata da due giudici fissi e da uno che cambierà di puntata in puntata.

Chi sono i giudici che affiancheranno Benedetta Rossi?

Accanto a Benedetta Rossi ci saranno due giudici fissi, ovvero Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio. Il primo, classe 1982, ha avuto una carriera degna di nota. Ha lavorato in diversi posti rinomati: dalla pasticceria Scaturchio di Napoli all’Hotel Bulgari. Possiede due ristoranti, uno a Milano e l’altro a Bossolasco, in provincia di Cuneo. Fiordigiglio, invece, è stato uno dei volti di È sempre mezzogiorno e ha lavorato nel ristorante di Carlo Cracco.

Quando inizia Ricette d’Italia di Benedetta Rossi?

In ogni puntata di Ricette d’Italia, Benedetta Rossi e i tre giudici saranno chiamati a valutare quattro cuochi non professionisti, che si metteranno alla prova. I concorrenti saranno chiamati a preparare ricette che appartengono alla propria famiglia. Il premio? La possibilità di pubblicare il piatto nel nuovo ricettario di Benedetta. Per il momento, non è stata resa pubblica la data d’inizio, sappiamo solo che debutterà nel mese di settembre.