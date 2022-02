Benedetta Rossi di Fatto in casa per voi diventa un cartone animato: "Vi presento Super Benny"

Nuova avventura televisiva per Benedetta Rossi. La cuoca di Fatto in casa per voi ha annunciato che sta per uscire un cartone animato su di lei. La grande famiglia di Discovery Italia, visto il suo grande successo, ha deciso di puntare ancora una volta sulla sua simpatia.

Benedetta Rossi diventa un cartone

Benedetta Rossi, fin dall’inizio della sua carriera televisiva, ha sempre riscosso un grande successo. Tutto è iniziato per caso, quando ha preso a pubblicare i primi video di ricette su YouTube. Il resto è storia: la cuoca marchigiana è diventata una vera e propria star dei fornelli. Ha scritto libri, ha ottenuto un format tutto suo, ha partecipato a programmi televisivi ed è testimonial di diversi brand alimentari e di cucina.

Nelle ultime ore, Benedetta ha fatto ai fan un annuncio molto importante: Discovery Italia ha deciso di farla diventare un cartone animato.

Benedetta Rossi diventa un cartone: l’annuncio

Via Instagram, la Rossi ha annunciato:

“Vi presento Super Benny! Non avrei mai pensato di poter diventare un cartone, è una delle esperienze più incredibili della mia vita. Grazie a Discovery Italia, io, Marco, Cloud e la nostra casa, saremo protagonisti di una serie animata. Non vedo l’ora di raccontarvi di più e soprattutto di guardarla insieme a voi… dovremo aspettare ancora qualche mese, intanto eccovi qualche disegno in anteprima”.

Benedetta, suo marito Marco e il cane Cloud diventeranno i protagonisti di un cartone animato. Una bellissima notizia per i fan, che non vedono l’ora di seguirla in questa nuova avventura televisiva.

Quando verrà trasmesso il cartone animato?

Al momento, non c’è una data di messa in onda del cartone animato su Benedetta. La Rossi ha rivelato che manca ancora qualche mese, per cui pensiamo che il format possa vedere luce in primavera oppure all’inizio dell’estate.

I disegni che “Super Benny” ha mostrato in anteprima hanno riscosso un grande successo, per cui immaginiamo che anche la serie animata sarà seguitissima.