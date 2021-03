La famosa food blogger Benedetta Rossi ha pubblicato sui social una foto che la immortala accanto al marito durante il loro primo viaggio insieme.

La food blogger Benedetta Rossi ha raggiunto la notorietà con i numerosi tutoria postati sul suo canale “Fatto in casa da Benedetta”, dove appare ai fornelli mentre prepara svariate pietanze, sfoggiando costantemente un grembiule sul quale è stato ricamato il suo nome.

Prima di diventare una star dei social, amatissima da tutti i suoi fan, Benedetta Rossi era molto diversa da come appare oggi: lo ha rivelato la stessa food blogger postando alcuni vecchi scatti su Instagram che la ritraggono in compagnia del marito Marco Gentili.

Benedetta Rossi, la foto del primo viaggio con il marito

Immergersi nei propri ricordi e condividere attimi e fotografie con i fan sta diventando una pratica comune tra i personaggi famosi che popolano il mondo del web.

All’appello, non è mancata neanche Benedetta Rossi che ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini che la ritraggono in vari momenti della sua vita come l’infanzia o in occasione del primo viaggio fatto con il marito Marco Gentili, dal quale sono trascorsi circa 20 anni.

In relazione allo scatto che la ritrae a fianco del marito, la food blogger ha scelto di corredare il post con una tenera didascalia nella quale ha spiegato: “Sono passati più di 23 anni da quando abbiamo scattato questa foto.

Era il nostro primo viaggio zaino in spalla nel Novembre 1997 e stavamo insieme solo da tre mesi. Eravamo giovani, magri, e molto innamorati… adesso siamo meno giovani, molto meno magri ma forse ancora più innamorati”.

La relazione di Benedetta Rossi e Marco Gentili

Marco Gentili e Benedetta rossi si sono conosciuti nel 1994 e sono stati fidanzati per più di quindici anni, decidendo di convolare a nozze soltanto nel 2010. Nel 2020, poi, hanno deciso di recarsi alle Hawaii per un “secondo matrimonio” e rinnovare le promesse nuziali.

L’uomo, spesso protagonista delle foto postate online dalla food blogger, si è trasformato in un volto noto sui social. Inoltre, Marco Gentili è anche partner professionale della moglie, ricoprendo il ruolo di co-fondatore della società “Fatto in casa da Benedetta”.