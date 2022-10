La cuoca si racconta via Instagram Stories, è per lei un momento difficile

Benedetta Rossi sta vivendo in questi giorni la sua ora più buia. La nota cuoca e star di Youtube ha infatti raccontato ai suoi milioni di fedelissimi follower una brutta storia legata ai problemi di salute di due delle persone più importanti della sua vita, di cui già ha parlato spesse volte in passato.

Ci riferiamo alla nonna Blandina e alla zia Giulietta. Ecco cosa sta accadendo.

Benedetta Rossi si prepara all’ultimo saluto alla nonna Blandina

Il tempo passa per tutti, e anche per le persone alle quali più vogliamo bene. Sta succedendo lo stesso anche all’anziana nonna di Benedetta Rossi, che stando al racconto dell’influencer è in fin di vita. La donna infatti “sta peggiorando di giorno in giorno” e in base all’opinione dei medici potrebbe morire domani come fra un mese.

Purtroppo, però, le brutte notizie non finiscono qui.

Anche la zia di Benedetta Rossi sta male

In parallelo, anche un’altra parente stretta della cuoca ha avuto grossi problemi di salute: stiamo parlando della zia Giulietta, che è di fatto la cognata della nonna Blandina.

La donna è infatti stata colpita da un infarto, dal quale pare però si stia riprendendo. Ecco cosa ha raccontato Benedetta Rossi in merito:

Zia Giulietta qualche giorno fa ha avuto un piccolo infarto e fortunatamente lo abbiamo riconosciuto. Sta in cura, ma anche lei è affaticata. In più è preoccupata per la nonna. Ovviamente il medico ha detto che si tratta di un cuore di una persona di novantotto anni e quindi potrebbe anche morire prima zia Giulietta che nonna.

Qui sotto potete recuperare il racconto di Benedetta Rossi.