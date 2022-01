Benedetta Rossi è stata ricoverata in ospedale perché dovrà affrontare un intervento alla schiena. La preoccupazione è grande, ma non è sola.

Benedetta Rossi in ospedale, ricoverata per un intervento alla schiena

Benedetta Rossi sta affrontando dei giorni molto difficili. L’amata foodblogger marchigiana di Fatto in casa da Benedetta è stata costretta ad un ricovero in ospedale. Qualche giorno fa aveva annunciato ai suoi follower di doversi sottoporre ad un intervento alla schiena che stava rimandando da troppo tempo. Il giorno dell’intervento è arrivato e ieri sera, prima del ricovero, ha deciso di condividere su Instagram una foto insieme al marito Marco Gentili.

Benedetta Rossi in ospedale: la foto prima del ricovero

Benedetta Rossi è stata ricoverata in ospedale per affrontare un intervento alla schiena. La preoccupazione è grande, ma fortunatamente non è sola. Al suo fianco, fino all’ingresso in ospedale, era presente Marco Gentili, il marito, come si vede dalla foto che ha condiviso su Instagram prima di entrare in ospedale. “Foto al volo pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene!” ha scritto la foodblogger, che ha ricevuto molti messaggi di affetto e vicinanza.

“Hai il sostegno e le preghiere di un foltissimo gruppo di amici che sono con te, seppur a distanza” ha scritto Sandra Milo.

Benedetta Rossi in ospedale: il messaggio per i fan

Benedetta Rossi è in ospedale, ma tramite le storie di Instagram ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan. Ha condiviso una conversazione di Whatsapp in cui ha comunicato che era arrivato il momento dell’intervento. Poi ha scritto un messaggio per ringraziare tutti.

“Era già capitato in altre occasioni ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone, che si conoscono solo virtualmente, si possa creare un legame così vero e profondo. La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli. Noi sappiamo di essere fortunati perché ogni volta che dobbiamo attraversare un momento difficile, non ci sentiamo mai soli” ha aggiunto Benedetta.