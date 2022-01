Benedetta Rossi, la blogger fa il suo ritorno a casa dopo l’intervento alla schiena

La nota food blogger Benedetta Rossi è tornata a casa dopo essersi sottoposta a un intervento alla schiena.

“Sono a casa, sono stata dimessa!”, queste le parole piene di gioia della food blogger Benedetta Rossi che, attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram, ha mostrato alcuni momenti del suo atteso rientro a casa dal marito e dal cane Cloud dopo il suo intervento alla schiena.

Ad attirare l’attenzione la grande allegria di Benedetta che, seduta su una sedia di colore verde, non ha smesso di coccolare estasiata e lodare il suo amato cagnolino.

Benedetta Rossi ritorno casa, come sta la blogger

Ad ogni modo la nota food blogger, seppure in convalescenza è apparsa serena, tanto che in uno dei video diffusi sui social la si vede salire pian piano sulle scale, naturalmente accompagnata dal fido Cloud che non ha lasciato sola la sua proprietaria neppure a letto: “Vero Cloud, ci facciamo un bel sonno.

Mi fai da infermiere, va bene?”, sono le parole di Benedetta. “Chiama me”, ha risposto il marito Marco divertito.

Benedetta Rossi ritorno casa, “Eccomi finalmente in piedi”

Nella giornata di domenica 23 gennaio Benedetta aveva pubblicato un post sempre su Instagram dove annunciava di essere riuscita alzarsi in piedi: “Eccomi finalmente in piedi…o quasi. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette”.

Benedetta Rossi ritorno casa, il sostegno dei follower

Nel frattempo sono molti gli utenti sui social che hanno augurato a Benedetta una buona guarigione: “Forza, già il sorriso che emani crea positività! I migliori auguri di buona guarigione”, ha scritto un’utente. “Riprenditi presto”, sono le parole di un’altra utente ancora.