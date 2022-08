Benedetta Rossi lancia l’allarme e avverte i suoi fan: “Fate attenzione”

La nota conduttrice televisiva e foodblogger Benedetta Rossi ha visto la sua immagine utilizzata senza consenso per pubblicizzare una truffa

Un sito internet ha utilizzato, ovviamente senza consenso, l’immagine pubblica della conduttrice televisiva Benedetta Rossi, per pubblicizzare un fantomatico prodotto dimagrante. La foodblogger è venuta a conoscenza della truffa e ha allertato immediatamente i suoi fan sui social network: “Fate attenzione e segnalate.”

La truffa dei prodotti dimagranti: non è il primo caso

Un qualcosa di simile era successo, solo poco tempo fa, anche a Mara Venier, Geppi Cucciari e Katia Follesa. Il sito internet in questione, questa volta, ha preso una foto di Benedetta Rossi, pubblicandola online unitamente alla scritta: “Benedetta Rossi, che ha perso 12 kg, ha condiviso la sua ricetta segreta con tutto Internet.” L’obiettivo del sito era quello di vendere alcuni dei suoi fantomatici prodotti miracolosi per una cura dimagrante, sfruttando l’immagine della Rossi.

La conduttrice, però, ha ricevuto delle segnalazioni e ha deciso di non restare in silenzio.

L’avviso di Benedetta Rossi ai suoi fan: “Fate attenzione e segnalate”

La foodblogger da oltre 4 milioni di seguici sui social network, ha deciso di avvisare i suoi fan dell’accaduto con dei messaggi su Instagram. Benedetta ha spiegato di non aver nulla a che fare con quel sito e soprattutto di non aver mai dato il consenso all’uso della sua immagine: “Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente.

Voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete.”