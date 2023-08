L’ultimo anno è stato davvero difficile per la food blogger Benedetta Rossi. La simpatica cuoca marchigiana ha vissuto un lutto dietro l’altro e spesso si è mostrata sui social con le lacrime agli occhi. Nelle ultime ore, però, ha fatto un annuncio bellissimo, che le ha fatto tornare il sorriso sulle labbra.

Benedetta Rossi: importante annuncio dopo il lutto

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate d’Italia. L’ultimo anno, però, è stato particolarmente difficile. Due lutti hanno segnato la sua vita. Nel giro di pochi mesi, si è ritrovata a dire addio alle sue “vecchiarelle”, la nonna e la zia. Momenti terribili, che ha comunque voluto condividere con i fan. Nelle ultime ore, però, è tornata sui social sorridente e ha fatto un annuncio bellissimo ai suoi seguaci.

Le parole di Benedetta Rossi

La Rossi, con un sorriso smagliante stampato sul volto, ha annunciato:

“Da domani riprendiamo con le registrazioni di Ricette d’Italia quindi faremo due puntate al giorno, non vedo l’ora perché io mi diverto un sacco… questo contesto nuovo con voi che cucinate”.

Benedetta torna davanti alla macchina da presa con le sue prelibatezze. Una notizia bellissima per i fan, che non vedono l’ora di tornare a cucinare con lei e godersi un format tutto nuovo.

Benedetta Rossi pronta per Ricette d’Italia

Oltre al successo del suo libro In Cucina con la Friggitrice ad Aria, Benedetta si prepara ad una nuova avventura: il programma Ricette d’Italia – Piatti in Tavola. Il format verrà trasmesso su Real Time dal lunedì al venerdì, alle ore 20:20. In ogni puntata si sfideranno quattro cuochi non professionisti.