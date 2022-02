La food blogger Benedetta Rossi si sta riprendendo dall’intervento alla schiena e ha condiviso con i suoi fan le sue sessioni di fisioterapia.

La food blogger Benedetta Rossi si sta lentamente riprendendo dall’intervento alla schiena al quale si è dovuta recentemente sottoporre. Sui suoi canali social, la donna ha deciso di raccontare la sua attività di fisioterapia.

Benedetta Rossi si riprende dall’intervento: “Il fisioterapista me sfianca”

Lenta ma costante la ripresa di Benedetta Rossi, reduce da un delicato ma riuscito intervento chirurgico alla schiena. L’ideatrice di “Fatto in casa da Benedetta”, infatti, sta gradualmente riprendendo a camminare e a muoversi in modo libero e spensierato. Per riuscire a rimettersi quanto prima, la donna si sta facendo seguire da un fisioterapista.

In questo contesto, la food blogger ha deciso di condividere con i suoi followers di Instagram alcuni scatti e clip mentre svolge le sue sessioni di fisioterapia.

In una delle Instagram Stories postate, Benedetta Rossi ha commentato gli esercizi che è obbligata a svolgere, affermando con una risata: “Il fisioterapista me sfianca”.

Raccontando in modo dettagliato alcuni degli esercizi che le sono stati assegnati, inoltre, la food blogger ha spiegato: “L’esercizio più difficile di oggi è stato quello di stare in equilibrio su un tappetino con una gamba sola e gli occhi chiusi. Si chiama propriocezione”.

Il marito della food blogger spiega ai fan l’esercizio della propriocezione

Ancora, sulle sessioni svolte con il fisioterapista, Benedetta Rossi ha rivelato ai followers: “Ha detto che ogni volta che viene mi trova sempre meglio – e ha aggiunto –. Tutto bello, ma quando va via sono distrutta”.

Nelle Instagram Stories successive pubblicate dalla food blogger, poi, il marito della donna, Marco, ha mostrato ai fan quale sia il modo corretto di svolgere l’esercizio della propriocezione. Senza riuscire nell’intento, tuttavia, l’uomo è scoppiato a ridere, ammettendo: “Non so manco cos’è”.