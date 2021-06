Benedetta Rossi “sotto choc”: il triste annuncio della food blogger sui social

Benedetta Rossi si è mostrata decisamente affranta sui social, rivelando il motivo della sua angoscia ai tanti fan che la seguono con affetto

I follower di Benedetta Rossi sanno bene che la regina di “Fatto in casa per voi” dimostra sempre un buonumore contagioso. Eppure nelle scorse ore anche l’amatissima food blogger è rimasta vittima di una spiacevole disavventura. Cedendo di fatto alla disperazione, la chef nostra ha infatti dichiarato apertamente sui social: “Mi viene da piangere”.

Benedetta Rossi affranta e preoccupata

Cos’è dunque successo esattamente alla protagonista di uno dei programmi culinari più seguiti del momento? Come da lei stessa raccontato in una recente IG Storis, un grave imprevisto le costerà di fatto molto caro. Esordendo con “Quando il buongiorno si vede dal mattino”, nel video in questione Benedetta ha dapprima scosso la testa fra le mani per poi rivelare il motivo della sua disperazione al numeroso pubblico virtuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

La blogger ha dunque spiegato che la editor che sta impaginando il suo nuovo libro le ha mandato una prima bozza per apportare le sue correzioni. Se non che Benedetta, dopo aver appuntato le note e i suggerimenti dovuti, ha chiuso il file senza prima salvarlo.

Dopo un primo momento di panico, la Rossi si è dunque lasciata prendere dallo sconforto, avendo di fatto perso tutte le correzioni e trovandosi quindi a dover ricominciare tutto daccapo. Nonostante l’amarezza, siamo tuttavia certi che Benedetta Rossi riuscirà a risolvere la situazione nel migliore dei modi, dovendoci tuttavia metterci tutta la sua buona volontà!