Benedetta Rossi torna a casa e racconta l’intervento su Instagram, le lacrime della foodblogger

La foodblogger Benedetta Rossi è stata dimessa dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa dopo l’operazione alla schiena alla quale si è sottoposta nei giorni scorsi. Al suo rientro, ha deciso di postare una serie di Instagram Stories attraverso le quali ha aggiornato, visibilmente commossa, i followers sulle sue condizioni di salute.

Nella giornata di martedì 25 gennaio, Benedetta Rossi ha condiviso numerose Instagram Stories per aggiornare i followers sulle sue condizioni di salute. La foodblogger, infatti, ha da poco fatto ritorno presso la sua abitazione dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale per sottoporsi a un intervento alla schiena.

Nelle Instagram Storie pubblicate, la donna è apparsa ancora provata dall’operazione ma determinata a riprendersi quanto prima.

Nonostante la determinazione mostrata, tuttavia, Benedetta Rossi ha raccontato ai fan i dettagli dell’intervento, senza riuscire a impedire agli occhi di farsi lucidi e ad alcune lacrime di rigarle le guance.

Nelle sue Instagram Stories, Benedetta Rossi si è commossa mentre raccontava i followers il postoperatorio vissuto in ospedale e la gioia provata nel momento in cui le è stato messo un busto, consentendole di riuscire a camminare dopo l’intervento e due giorni vissuti nella totale dipendenza dagli altri a causa della sua condizione.

A quel punto, dopo essere rimasta sola in stanza, la foodblogger ha rivelato di essersi rintanata sotto le lenzuola e di essersi lasciata andare a “un pianto liberatorio di 5, 10 minuti”, realizzando che la parte peggiore dell’intera vicenda fosse ormai stata superata.

A proposito dell’operazione effettuata venerdì 21 gennaio, poi, Benedetta Rossi ha spiegato: “Bisogna stare molto attenti, in questo momento. Dovrò stare a riposo per un mese – e ha aggiunto –.

Però che bello fare colazione a casa e dormire sul mio letto. Mi fa ancora male, perché ci sono 15 centimetri di taglio. Mi sento un po’ insicura, ho paura di farmi male e bisogna andare piano in questi giorni perché l’intervento è stato comunque venerdì. Però ho dormito questa notte, ho dormito abbastanza”.

Benedetta Rossi torna a casa e racconta l’intervento ai fan su Instagram: “Vi ringrazio”

Rivolgendosi ai followers, poi, la foodblogger ha dichiarato: “Eh sì, ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette. Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai”.

Benedetta Rossi torna a casa dopo l’intervento, il siparietto con il marito Marco Gentili

Il ritorno a casa di Benedetta Rossi si è contraddistinto anche per momenti di pura ilarità vissuti con il marito Marco Gentili, che ha girato le Instagram Stories della donna. L’uomo, ironizzando sul fatto che la moglie avesse urgente bisogno di lavarsi i capelli, ha postato alcune foto esilaranti modificando l’acconciatura della foodblogger e paragonandola a quella sfoggiata da alcuni personaggi famosi

