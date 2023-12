10 benefici per la salute che possono portare un cane e un gatto

Possedere un cane o un gatto ci regala molta gioia ma anche alcuni benefici per la nostra salute. Dalla riduzione dello stress a al supporto nelle relazioni sociali, ecco 10 dei benefici della vita con un amico a quattro zampe.

Possedere un cane o un gatto ci assicura un gran numero di soddisfazioni ma in aggiunta ci consente anche di godere di alcuni effetti benefici per la nostra salute.

In questo articolo vi presenteremo 10 di questi benefici, prendendo anche spunto da alcuni articoli pubblicati su Amicidicasa.it , il sito ufficiale della famosa rivista dedicata ai nostri amici a quattro zampe.

Riduzione dello Stress e dell’Ansia

Avere un gatto può essere incredibilmente rilassante. Le fusa del gatto e il suo morbido pelo da accarezzare sono noti per ridurre i livelli di stress e ansia. Quando li coccolate, il vostro corpo rilascia ossitocina, l’ormone del benessere, che vi aiuta a sentirvi più tranquilli e felici.

Alcuni gatti possono essere sicuramente più vivaci, in alcuni momenti della giornata fin troppo, ma in generale i momenti di relax sono decisamente predominanti.

Come i gatti, anche i cani possono ridurre significativamente lo stress e l’ansia. Accarezzare un cane o semplicemente essere la sua presenza rassicurante può ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e aumentare l’ossitocina.

Supporto Emotivo

Sia i cani che i gatti possono assicurare un incredibile supporto emotivo. La loro presenza può essere particolarmente benefica per coloro che vivono soli o che stanno attraversando un periodo difficile. Il loro affetto incondizionato può essere un grande conforto.

Sia i cani che i gatti hanno un’empatia che gli consente di capire quando stiamo attraversando un momento particolare o quando siamo tristi per qualsiasi ragione, adeguando di conseguenza il loro comportamento e mostrandoci in modo evidente il loro affetto e la loro vicinanza.

Questa dote è più sviluppata nei cani rispetto che nei gatti ma entrambi riescono a fornirci un valido supporto.

Miglioramento della salute del cuore

Può sembrare incredibile ma diversi studi hanno dimostrato che chi vive con un gatto o con un cane ha un rischio minore di sviluppare malattie cardiache, inclusi ictus e infarti. La presenza calmante di un gatto o di un cane e la nostra interazione con loro aiuta a mantenere bassa la pressione sanguigna e ridurre lo stress, fattori entrambi legati alla salute del cuore.

Stimolo per mantenersi attivi fisicamente

In questo caso i benefici più importanti sono assicurati da un cane che richiede di dedicare almeno 2 momenti al giorno per una passeggiata fuori casa: si tratta quindi di un aiuto e un incentivo a mantenere uno stile di vita attivo, essenziale per la salute cardiovascolare e la gestione del peso.

Talvolta un cane può svolgere un ruolo ancora più attivo accompagnandoci addirittura nelle nostre corse e stimolandoci nel nostro allenamento fisico.

Il gatto, avendo meno bisogno di fare movimento o comunque essendo più autonomo nella sua attività fisica, in questo caso potrà darci un supporto minore.

Ovviamente potremo sempre fare un po’ di moto assieme a lui facendolo giocare e correre per la casa, soprattutto quando è un cucciolo.

Miglioramento del Sonno

Molti proprietari di gatti e di cani riferiscono di dormire meglio con un gatto nel letto o vicino al letto. La loro presenza può essere rassicurante e aiutare a calmare la mente, facilitando un sonno più profondo e riposante.

Chiaramente ogni tanto dovrete mettere in conto qualche miagolio notturno o qualche movimento, “fin troppo invadente” J ma chi può dire di non avere mai avuto una notte poco serena? I nostri amici a 4 zampe sono molto più simili a noi di quanto si possa pensare!

Supporto nelle relazioni sociali

In questo caso il grande aiuto che può darci un cane e in minor misura un gatto, è sul fronte delle opportunità di conoscere altre persone, quando si esce per una delle passeggiate quotidiane.

Avere un cane consente di avere argomenti comuni su cui intavolare una conversazione e spesso di conoscere nuove persone. Se il vostro cane inizia a rincorrere e a giocare un altro cane sarà pressoché inevitabile avere modo di chiacchierare con il suo padrone.

Benefici per la salute dei bambini

I bambini che crescono in una casa con un gatto o con un cane tendono ad avere un sistema immunitario più forte e sono meno propensi a sviluppare allergie. Inoltre, imparano la responsabilità, l’empatia e la cura per gli altri.

Cercate di delegare ai vostri figli alcune responsabilità legate alla cura del vostro amico a quattro zampe: sarà un modo importante per far maturare il loro senso di responsabilità.